Ноутбук One Mix Yoga получил АКБ на 6500 мАч

Начался приём заказов на гибрид ультракомпактного компьютера One Mix Yoga. Аппарат оснащен 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 × 1200 точек. В основе устройства лежит процессор Atom x5-Z8350 поколения Intel Cherry Trail. Емкость аккумулятора равна 6500 мА.ч. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n и Bluetooth 4.0, порты USB Type-C и USB 3.0 Type-A, интерфейс HDMI и 3,5-мм аудиоразъём. Стоимость новинки составит около 460 долларов.