Ноутбук Origin EON15-S получил Intel Core i7-8750H и 64 ГБ ОЗУ

Компания Origin представила новое поколение игрового ноутбука EON15-S, который весит всего 1,54 кг при габаритах 58,1:241,3:23,9 мм. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Intel Core i7-8750H, видеокартой GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или GTX 1050 Ti, экраном с разрешением Full HD, оперативной памятью от 8 до 64 ГБ, двумя накопителями формата M.2 до 3 ТБ, портами USB 3.1 (x2), USB 2.0, USB-C 3.1, интерфейсами HDMI 1.2 и Mini DisplayPort (x2), аудиоразъёмами, RJ45 и кардридером. Некоторые источники сообщают о существовании модификации с процессором Core i9-8950HK, хотя на официальном сайте она не упоминается. Цена на ноутбук стартует от 1450 долларов.