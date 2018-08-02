Ноутбук Origin EON15-S получил Intel Core i7-8750H и 64 ГБ ОЗУ

2018-08-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Origin EON15-S ; [104]
Компания Origin представила новое поколение игрового ноутбука EON15-S, который весит всего 1,54 кг при габаритах 58,1:241,3:23,9 мм. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Intel Core i7-8750H, видеокартой GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или GTX 1050 Ti, экраном с разрешением Full HD, оперативной памятью от 8 до 64 ГБ, двумя накопителями формата M.2 до 3 ТБ, портами USB 3.1 (x2), USB 2.0, USB-C 3.1, интерфейсами HDMI 1.2 и Mini DisplayPort (x2), аудиоразъёмами, RJ45 и кардридером. Некоторые источники сообщают о существовании модификации с процессором Core i9-8950HK, хотя на официальном сайте она не упоминается. Цена на ноутбук стартует от 1450 долларов.


Комментарии:
Samsung Galaxy Tab A 10.5 выглядит интер...
Samsung Galaxy Tab A 10.5 выглядит интерВ сети появились первые изображения планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A 10.5, который вроде как д...
Samsung Galaxy On8 (2018) вышел с больши...
Samsung Galaxy On8 (2018) вышел с большиНекоторое время назад абсолютно все пользователи считали, что диагональ дисплея в 4 дюйма — идеал. Потом ...
Turing HubblePhone выглядит круто...
Turing HubblePhone выглядит крутоВ сети появился концепт смартфона Turing HubblePhone, который, конечно же, даже приблизительно не готовит...
BlackBerry показала новый смартфон...
BlackBerry показала новый смартфонДлительное время в сети обсуждали выход нового смартфона от компании BlackBerry, как вдруг появилась весь...
Смартфон Turing HubblePhone получил четы...
Смартфон Turing HubblePhone получил четыКомпания Turing Robotic Industries, которая известна фантастическими концептами смартфонов, так и не добр...
Смартфон Samsung Galaxy On8 (2018) обойд...
Смартфон Samsung Galaxy On8 (2018) обойдКомпания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy On8, который будет стоить в этом регионе 250 долларо...
Компания BlackBerry представила смартфон...
Компания BlackBerry представила смартфонКак и предсказывал две недели назад инсайдер Эван Бласс, компания BlackBerry сегодня официально представи...
Смартфон Huawei Honor Play оценен в 25 т...
Смартфон Huawei Honor Play оценен в 25 тКомпания Huawei начала принимать российские предзаказы на смартфон Honor Play, который первым получил под...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопкамиОбзор A4Tech Bloody P97. Игровая мышка с RGB и дополнительными кнопками
Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018
Обзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo PatchОбзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo Patch
Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами
Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
Предварительный обзор Wunder360 C1. Каме...
Предварительный обзор Wunder360 C1. КамеКамеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, е...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. ...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очере...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm ...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как дру...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплох...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. НеплохИгры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происход...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. З...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. ЗДумаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года н...
Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплох...
Предварительный обзор Alcatel 5V. НеплохЕсли посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся ...
Обзор LazyMonster. Качаем пресс...
Обзор LazyMonster. Качаем прессДостаточно часто пользователи задаются вопросом похудения или просто хотят держать себя в форме. Ходить д...
Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная...
Предварительный обзор Nokia X5. ШикарнаяВ последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового ди...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor