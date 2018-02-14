Ноутбук Panasonic Let’s Note CF-SV7 получил 12,1-дюймовый экран

Представлен 12,1-дюймовый портативный компьютер Panasonic Let’s Note CF-SV7 с разрешением 1920 * 1200 пикселей. В основе нового аппарата ляжет процессор Core восьмого поколения Core i7-8650U, который содержит четыре вычислительных ядра с номинальной частотой 1,9 ГГц и возможностью повышения до 4,2 ГГц. В качестве ОС выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, модуль 4G и веб-камера с инфракрасным датчиком. Стоимость модели Panasonic Let’s Note CF-SV7 составит около 2300 долларов США.