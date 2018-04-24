Ноутбук Primebook получит ОС на базе Android

В сети появились подробности о ноутбуке Primebook, который объединит в себе аппаратную платформу на архитектуре ARM и операционную систему на основе Android. Ноутбук получит 14-дюймовый дисплей с разрешением 1366:768 пикселей, четырехъядерный процессор Rockchip RK3288 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3 RAM, 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, два порта USB 3.0, интерфейс HDMI и аккумулятор на 10 000 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться программная платформа PrimeOS на основе Android 7.1. В частности, она располагает меню «Пуск», центром уведомлений, многозадачностью и другими функциями.