Ноутбук Raytheon Uncia наделен 13-дюймовым экраном с поддержкой сенсорного управления

На мероприятии ChinaJoy 2018 в Шанхае был показан игровой ноутбук в герметичном корпусе. Аппарат получил 13-дюймовый экран с поддержкой сенсорного управления, а также выполнен в соответствии со стандартом IP68. В основе устройства лежит процессор Intel Core i7-8550U поколения Kaby Lake R. Крышку с экраном можно вращать на 360 градусов для использования ноутбука в режиме планшета. Весит новинка всего 1,1 кг. Остальные технические характеристики пока не раскрываются. О стоимости ноутбука и сроках продаж пока не сообщается.