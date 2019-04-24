Ноутбук Razer Blade 15 получил OLED-дисплей

Компания Razer представила обновленные ноутбуки Blade 15, которые получили шестиядерные процессоры Intel Core i7-8750H или Core i7-9750H. Модель Razer Blade 15 Advanced можно будет купить с 15,6-дюймовой сенсорной панелью OLED 4K с частотой обновления 240 Гц, сенсорным IPS-экраном 4К и частотой обновления 60 Гц, ЖК-дисплеем Full HD с частотой 144 и ЖК-матрицей Full HD с частотой 240 Гц. Модель Razer Blade 15 Base будет доступна с жидкокристаллической панелью Full HD с частотой 60 или 144 Гц.

Отдельно отметим, что OLED 4K-дисплей имеет 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, сертификат HDR 400 True Black и время отклика 1 мс. Razer Blade 15 Advanced оснащается модулем Intel Wi-Fi 6 AX200 со скоростью до 2,4 Гбит/с и видеокартами GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 или GeForce RTX 2080. Версии с Full HD-панелями оснащаются 3D-картами GeForce RTX 1060 или GeForce RTX 2060. Также отметим 16 ГБ оперативной памяти, SSD от 128 до 512 ГБ, жестким диском 1 или 2 ТБ, аккумулятор на 65 Втч для Base, 80 Втч для Advanced. Ноутбуки уже доступны для покупки по цене 1999 и 2399 долларов.