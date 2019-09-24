Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4K-экран с частотой 120 Гц

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Razer Blade Pro 17 ; [68]
Компания Razer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Razer Blade Pro 17, которая получила дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется поддержкой сенсорного ввода, 100% охватом цветового пространства Adobe RGB и заводской калибровкой, мощным процессором Intel Core i7-9750H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080, 16 ГБ памяти DDR4, твердотельным накопителем на 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, поддержкой карт SD UHS-III, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также портами USB-C и Thunderbolt 3. Ноутбук уже продается в США и Китае, а в Европе он появится в четвертом квартале этого года по цене в 4000 евро.


Комментарии и отзывы Razer Blade Pro 17
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-R...
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RЭто удивительно, но клавиатуры используются не только для игр и набора текста, да и не только в паре с на...
Смартфон Realme XT с 64 Мп камерой выход...
Смартфон Realme XT с 64 Мп камерой выходПохоже, первым смартфоном на российском рынке с 64-Мп камерой станет не потенциальный бестселлер Redmi No...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G ...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G Вслед за революционным Mi Mix Alpha компания Xiaomi представила более привычный флагманский смартфон Mi 9...
Телевизоры Xiaomi TV Pro оказались очень...
Телевизоры Xiaomi TV Pro оказались оченьКак и ожидалось, компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Xiaomi TV Pro, в которую вошл...
Представлен смартфон будущего Xiaomi Mi ...
Представлен смартфон будущего Xiaomi Mi Как и было обещано, компания Xiaomi сегодня представила по-настоящему революционный смартфон Mi Mix Alpha...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистрато...
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратоГодом ранее мы проводили тестирование видеорегистратора Playme P570SG TETRA, сегодня же мы рассмотрим Pla...
Смартфон Realme X2 получил 64-Мп камеру...
Смартфон Realme X2 получил 64-Мп камеруБренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Realme X2, которая оценена в 225 и 270 долларов в за...


Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0 Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0
Обзор HARPER KBWL-050 Black USB. Пульт-аэромышь для Smart TV приставокОбзор HARPER KBWL-050 Black USB. Пульт-аэромышь для Smart TV приставок
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor