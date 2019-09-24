Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4K-экран с частотой 120 Гц

Компания Razer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Razer Blade Pro 17, которая получила дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Новинка также характеризуется поддержкой сенсорного ввода, 100% охватом цветового пространства Adobe RGB и заводской калибровкой, мощным процессором Intel Core i7-9750H, графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080, 16 ГБ памяти DDR4, твердотельным накопителем на 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, поддержкой карт SD UHS-III, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также портами USB-C и Thunderbolt 3. Ноутбук уже продается в США и Китае, а в Европе он появится в четвертом квартале этого года по цене в 4000 евро.