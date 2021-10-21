Ноутбук Realme Book скоро выйдет в России

Компания Realme объявила о том, что уже в начале ноября в России будет выпущен первый ноутбук компании – Realme Book. Точная дата начала продаж, цены и конфигурации будут объявлены на презентации.

Напомним, что ноутбук характеризуется цельнометаллическим корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,38 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, пиковой яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1, 100% охватом цветового пространства sRGB, процессорами Core i3-1115G4 и Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4Х, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB Type-A 3.1 Gen 1 в стандартной версии и Bluetooth 5.2/Wi-Fi 6, USB-C с Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.1 Gen 1 в топовой конфигурации, батареей ёмкостью 54 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, а также предустановленной ОС Windows 10 с последующим апдейтом до Windows 11.
Комментарии и отзывы Realme Book
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