Ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition на AMD будет очень дешевым

Сегодня бренд Redmi не только показал смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A для китайского рынка, представил Redmi K30, но и объявил дату начала продаж ноутбуков RedmiBook 14 Enhanced Edition на процессорах AMD. Новинки станут доступны для покупки уже через неделю, однако цена пока не сообщается. Впрочем, некоторые источники приводят цифру в 300 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и процессором Ryzen 5 3500U. Для сравнения, самая доступная конфигурация ноутбука на процессорах Intel Core 10-го поколения стоит 560 долларов. Насколько эта информация соответствует действительности, узнаем уже в ближайшие дни.