Ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition появился в продаже

Компания Redmi выпустила в продажу представленный неделю назад ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition, который за четыре дня собрал больше 1,5 млн. заказов.

Напомним, что RedmiBook 14 Enhanced Edition оснащается процессором Intel Core i7-10510U, графикой NVIDIA GeForce MX 250, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Его цена составляет 697 долларов. Версия на CPU Intel Core i5-10210U, с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ стоит 558 долларов, а такой же вариант, но с 512 ГБ на твердотельном накопителе оценена в 628 долларов.