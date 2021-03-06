Ноутбук RedmiBook Pro 15 доступен для предзаказа

Компания Redmi начала принимать предварительные заказы на ноутбук RedmiBook Pro 15, который представлен в Китае в конце февраля. Новинка характеризуется чипами Intel Tiger Lake-H35, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в топовой версии, IPS-дисплеем с разрешением 3,2К, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления изображения 90 Гц, аккумулятором емкостью 70 Втч, симметричным портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6.

Базовый вариант с Core i5-11300H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценен в 770 долларов. Такая же версия, но с графикой GeForce MX450 обойдется в 850 долларов, а топовая конфигурация с Core i7 – 975 долларов.