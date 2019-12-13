Ноутбук Samsung Galaxy Book Flex с QLED-экраном будет стоить $1470

Сетевые источники сообщили о том, что компания Samsung начинает принимать предварительные заказы на первые ноутбуки с экранами QLED – Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion. Первый будет стоить от 1470 до 2455 долларов, а второй – от 1240 до 2180 долларов в зависимости от версии. Напомним, что представленные в октябре новинки получили версии с 13,3 и 15,6 дюймовыми дисплеями с QLED-панелями разрешением Full HD, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD вместимостью до 1 ТБ, процессоры Intel Core десятого поколения (Ice Lake в Book Flex и Comet Lake в Book Ion), поддержку Wi-Fi 6, стереодинамики AKG, дактилоскопический сенсор, батарею на 69,7 Втч и поддержку реверсивной беспроводной зарядки.

Galaxy Book Flex представляет собой ноутбук-трансформер с поддержкой стилуса S Pen, дискретной графикой GeForce MX250 (опция в 15-дюймовоймодели), портами Thunderbolt 3, USB-C и слотом для карт памяти microSD, а также корпусом толщиной всего 12,9 мм и 14,9 мм в зависимости от версии. Galaxy Book Ion является более профессиональным устройством с опциональной видеокартой GeForce MX250, дополнительным слотом для ОЗУ и портом для установки SSD в старшей модели, а также портами Thunderbolt 3, USB 3.0, слотом для microSD и одним HDMI.