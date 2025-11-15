Ноутбук Samsung Galaxy Book5 Edge 5G оценен в 950 фунтов стерлингов

Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Edge 5G, который основан на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) с максимальной частотой 3 ГГц, графическим адаптером Adreno и NPU Hexagon для задач ИИ. Новинку также оснастили 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ встроенной памяти eUFS ,адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 5G-модемом Sub6, интерфейсом HDMI 2.1 с вывода 4K при 60 Гц, двумя портами USB 4.0 и одним USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудиогнездом, ридером для карт памяти MicroSD, слотом для SIM-карты, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 2-Мп веб-камерой 2 Мп, клавиатурой с цифровым блоком, корпусом толщиной 15,5 мм и массой 1,66 кг, батареей ёмкостью 61,2 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки и предустановленной операционной системой Windows 11 Home. Цена ноутбука на дебютном британском рынке составляет 950 фунтов стерлингов.

