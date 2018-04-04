Ноутбук Samsung Notebook Odyssey Z адресован любителям игр

Состоялся анонс компьютера Samsung Notebook Odyssey Z для любителей игр. Новинка оснащена 15,6-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 * 1080 пикселей и оборудован шестиядерным процессором Core i7 восьмого поколения с поддержкой технологии многопоточности. Габариты устройства составляют: 375,6 * 255 * 17,9 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, веб-камера с поддержкой 720р-видео, интерфейсы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Старт продаж Samsung Notebook Odyssey Z ожидается уже в текущем месяце. О стоимости модели Samsung Notebook Odyssey Z пока не сообщается.