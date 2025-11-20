Ноутбук TECNO MEGABOOK S14 оценили от 10000 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу ноутбук MEGABOOK S14, главной особенностью которого стал корпус из магниевого сплава массой всего 899 граммов. Новинка также характеризуется чипами Intel Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 5 125H, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 0,5 мс, яркостью 440 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с испарительной камерой, временем автономной работы до 10 часов, 65-Вт зарядным устройством, дактилоскопом в кнопке включения, клавиатурой с подсветкой и 2-Мп веб-камерой. Ноутбук оценен в 100 тысяч рублей за базовую конфигурацию с процессором Core Ultra 5 125H, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. На старте продаж новинку можно приобрести от 84 тысяч рублей.