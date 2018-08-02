Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 2 получит 3D-карту Nvidia GTX 1050

Компания Xiaomi опубликовала два новых тизера грядущего игрового ноутбука, официальный дебют которого состоится 3 августа. Итак, рекламные изображения раскрывают официальное название и модель видеокарты – Mi Notebook Pro 2 и Nvidia GTX 1050. Источники утверждают, что новинка не получит кардинальных изменений по сравнению с предшественниками. Напомним, что представленный в конце марта Mi Gaming Laptop может похвастаться производительным железом, клавиатурой с четырьмя зонами подсветки, технологией anti-ghosting и эффективной системой охлаждения (кулер 12В, четыре вентиляционных выхода, крупные тепловые трубки).