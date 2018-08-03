Ноутбук Xiaomi Notebook Pro 2 представлен официально

2018-08-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Notebook Pro 2; [142]
Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi анонсировала игровой ноутбук Notebook Pro 2, который получил четыре версии с разными процессорами, графическими ускорителям и памятью. Топовая конфигурация характеризуется процессором Intel Core i7-8750H, видеокартой GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 МГц, SSD объемом 256 ГБ и HDD объемом 1 ТБ, а также ценой в 1310 долларов. Такая же версия, но с графикой GTX 1050 с 6 ГБ памяти обойдется в 1091 доллар.

Модификация с CPU Intel Core i5-8300H, 8 ГБ памяти DDR4 и видеокартой GTX 1060 Ti с 4 ГБ видеопамяти оценена в 1164 долларов. Та же версия с GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти будет стоить 975 долларов. Отмечается, что ноутбук с графикой GTX 1050 имеет толщину 16,9 мм, а с GTX 1060 – 20,9 мм. Также все модели оснащаются объемным звуком с поддержкой Dolby Atmos, слотом для карт SD с поддержкой UHS-II, разблокировкой Windows Hello через сканер отпечатков пальцев, и 15,6 дюймовым дисплеем с 72% охватом цветового пространства NTSC и углами обзора 178°. Старт продаж Xiaomi Notebook Pro 2 запланирован на 16 августа.


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