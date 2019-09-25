Ноутбук с двумя экранами ASUS ZenBook Pro Duo выходит в России

Компания ASUS поделилась подробностями российского релиза ноутбука ZenBook Pro Duo UX581GV, главной особенностью которого стал дизайн с двумя экранами. Новинка оснащается 15,6-дюймовым основным OLED-дисплеем с разрешением 3840:2160 пикселей и соотношением сторон 16:9, второй 14-дюймовой IPS-панелью ScreenPad Plus с разрешением 3840:1100 пикселей, процессор Intel Core i9-9980HK, 32 ГБ оперативной памяти DDR4, графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ в максимальной комплектации за 290 тысяч рублей. Цена базовой конфигурации составляет 240 тысяч рублей.