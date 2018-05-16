Ноутбук-трансформер HP EliteBook x360 1030 G3 получил очень яркий экран

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров третьим поколением модели EliteBook x360 1030, рассчитанного на бизнес-пользователей. Новинку оснастили алюминиевым корпусом unibody, 13,3 дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и 4К, яркостью 400 кд/кв.м и 700 кд/кв.м, процессорами Intel Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц), Core i5-8350U (1,7-3,6 ГГц), Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц) и Core i7-8650U (1,9-4,2 ГГц), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe до 2 ТБ, двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, одним USB 3.1 Type-A, интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников, акустической системой Bang & Olufsen с четырьмя громкоговорителями, инфракрасной камерой, водонепроницаемой клавиатурой с подсветкой, а также модемом LTE в качестве опции. HP EliteBook x360 1030 G3 появится в продаже в июле по цене от 1450 долларов.