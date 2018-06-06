Ноутбук-трансформер HP ProBook x360 440 G1 оценен в $600

Компания HP представила ноутбук-трансформер HP ProBook x360 440 G1, цена которого стартует от 600 долларов. Новинка оснащается процессорами Intel от Celeron 3865U до Intel Core i7-8550U, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX130 с 2 ГБ видеопамяти, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вплоть до 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, который можно раскрыть на 360 градусов, поддержкой стилуса, двумя разъемами USB 3.0, один из которых подойдет для зарядки мобильных устройств даже в выключенном состоянии, а также разъемом USB-C 3.1 с поддержкой передачи данных на скорости до 5 Гбит/с.