Ноутбук-трансформер LG Gram 2-in-1 оценен в 1500 долларов

На сайте онлайн-магазина BestBuy появились сведения о 14-дюймовом ноутбуке-трансформере LG Gram 2-in-1, который еще не был представлен официально. Итак, ноутбук получит сенсорный дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и пером Wacom AES 2.0 в комплекте, процессор Core i7-8565U с частотами от 1,8-до 4,6 ГГц (платформа Intel Whiskey Lake), 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 ГБ, клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, два порта USB 3.1 Type-A и один USB 3.1 Type-C, интерфейс HDMI, а также слот для карт памяти microSD. Размеры устройства равны 305:211:17,8 мм, а масса – 1140 граммам. Цена новинки составит 1500 долларов.