Ноутбук-трансформер LG Gram 2-in-1 получил CPU Intel Core i7-8565U

Компания LG Electronics официально пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью LG Gram 2-in-1, первая информация о которой появилась еще в конце прошлого года. Новинка доступна для покупки в США и Южной Корее по цене 1688 долларов.

Новинка получила сенсорный дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и пером Wacom AES 2.0 в комплекте, процессор Core i7-8565U с частотами от 1,8-до 4,6 ГГц (платформа Intel Whiskey Lake), 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 512 ГБ, клавиатуру с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, два порта USB 3.1 Type-A и один USB 3.1 Type-C, интерфейс HDMI, аккумулятор на 72 Втч, которого хватает на 21 час работы, а также слот для карт памяти microSD. Размеры устройства равны 305:211:17,8 мм, а масса – 1140 граммам.