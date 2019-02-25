Ноутбук-трансформер Lenovo ThinkPad X390 Yoga получил Intel Core i7

Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga, который ориентирован на профессионалов и бизнес-пользователей. Новинку оснастили 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD (1920:1080 пикселей), крышкой с возможностью вращения на 360 градусов, процессором Intel Core i7 восьмого поколения с технологией vPro, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, твердотельным накопителем PCIe SSD до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.1, опциональными модулями LTE и NFC, портами Thunderbolt 3, USB Type-C, USB 3.0 Gen1, HDMI 1.4, инфракрасной камерой с поддержкой технологии Windows Hello, сканером отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Pro. Размеры ноутбука равны 310,4:219:15,95 мм, а масса –1,32 кг.