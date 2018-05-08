Ноутбуки HP EliteBook 755 G5, 745 G5 и 735 G5 получили процессоры AMD Ryzen

2018-05-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HP EliteBook 755 G5; [48]
Компания HP представила три новых бизнес-ноутбука серии EliteBook: 755 G5, 745 G5 и 735 G5. Новинки построены на процессорах AMD Ryzen: Ryzen 3 2300U (2,0-3,4 ГГц), Ryzen 5 2500U (2,0-3,6 ГГц) и Ryzen 7 2700U (2,2-3,8 ГГц). В модели 755 G5 используется 15,6-дюймовую IPS-матрицу IPS с разрешением Full HD, а в моделях 745 G5 и 735 G5 – 14 и 13,3 дюймовые IPS-панели с тем же разрешением.

Также отметим 32 ГБ оперативной памяти (два слота SO-DIMM), SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с (128 до 512 ГБ) или твердотельные накопители с интерфейсом PCIe NVMe на 256 или 512 ГБ, порты USB Type-A и Type-C, сетевой разъем RJ-45, видеовыход HDMI, громкоговорители Bang & Olufsen, а также инфракрасная камера с поддержкой биометрической аутентификации Windows Hello, сканер отпечатков пальцев и модем LTE в качестве опции. Из операционных систем предлагаются Windows 10 Pro, Windows 10 Home или FreeDOS. Ноутбуки появятся в продаже в мае по цене от 1000 долларов.


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