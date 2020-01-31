Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook Pro появились в России

Компания Honor дала старт российским продажам ноутбуков MagicBook 14 и MagicBook Pro. MagicBook 14 обойдется в 45 тысяч рублей за вариант с твердотельным накопителем на 256 ГБ и 50 тысяч рублей за версию с 512 ГБ, а Honor MagicBook Pro можно купить за 60 тысяч рублей.

Новинки характеризуются 14 и 16,1-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920:1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, процессорами AMD Ryzen 5 3500U и AMD Ryzen 5 3550H соответственно, графическим ускорителем Radeon Vega 8, 8 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем NVMe PCIe.