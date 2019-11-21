Ноутбуки Huawei MateBook 2020 показали на рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось первыми пресс-рендерами ноутбуков линейки Huawei MateBook 2020, которые получат дисплеи диагональю 14 и 15 дюймов. Отметим 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-A на правой стороне, а также дополнительный разъем USB-A у старшей модели. Слева можно увидеть интерфейсы HDMI, USB-A и USB-C. В глаза также бросаются узкие рамки вокруг дисплея и достаточно крупный тачпад. Официальный анонс новых ноутбуков Huawei должен состояться в ближайшее время, а вот ориентировочная цена пока не приводится.