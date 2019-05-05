Ноутбуки Lenovo ThinkBook S получили дискретную графику AMD Radeon 540X

Компания Lenovo представила линейку ноутбуков ThinkBook S, в которую вошли две модели: 13,3-дюймовый ThinkBook 13S-IWL и 14-дюймовый 14S-IWL. Новинки характеризуются IPS-дисплеями с разрешением Full HD, клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу включения, процессорами Intel Whiskey Lake-U (вплоть до Core i7-8565U), 16 ГБ оперативной памяти и SSD M.2 NVMe объемом 512 ГБ в топовом варианте, дискретной видеокартой AMD Radeon 540X в качестве опции, металлическим корпусом, тремя портами USB Type-A, одним USB-C, а также интерфейсом HDMI. Младшая модель весит 1350 граммов, а старшая – 1485 граммов. ThinkBook 13S-IWL появится в продаже в мае по цене 960 евро. Цена 14S-IWL пока не сообщается.