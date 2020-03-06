Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14/E15 оценены от 37 тысяч рублей

Компания Lenovo выпустила в России недорогие ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E15, цена на которые стартует от 36 990 рублей. Новинки оснащаются 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920:1080 пикселей, процессорами Intel Core десятого поколения вплоть до четырехъядерного Core i7-10510U с частотой до 4,9 ГГц, встроенной графикой Intel UHD Graphics или дискретным ускорителем AMD Radeon RX, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, модулями Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистемой с технологией Dolby Audio Premium, дактилоскопом, а также интерфейсами USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Gen1 и HDMI 1.4b. В качестве операционной системы используется Windows 10 Home или Windows 10 Pro.