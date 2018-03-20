Ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga выходят в России

Компания Lenovo объявила о скором начале продаж обновленных ноутбуков-трансформеров ThinkPad X1 Yoga, X380 Yoga и L380 Yoga. Новинки получили процессоры Intel Core 8-го поколения вплоть до i7, до 16 ГБ (L380 – до 32 ГБ) оперативной памяти и до 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. ThinkPad X1 Yoga оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD или WQHD с технологией Dolby Vision, аккумулятором на 54 Ач, 4G-модемом, стилусом ThinkPad Pen Pro, двумя портами USB 3.0 (Type-C), двумя портами Thunderbolt 3, HDMI, мультиформатным картридером, разъемом для подключения док-станции и комбинированным аудиоразъемом.

ThinkPad X380 Yoga получил 13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и батарею емкостью 51 Втч. ThinkPad L380 Yoga оснастили аккумулятором на 45 Втч и пятью портами USB 3.0, два из которых с универсальными разъёмами Type-C. Все новинки поддерживают технологию быстрой зарядки RapidCharge.