Ноутбуки MSI GF63 и PS42 используют процессор Intel Core восьмого поколения

Представлены ноутбуки MSI GF63 и PS42 с узкими рамками, которыке оснащены 15,6 и 14-дюймовыми экранами с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Оба аппарата получили процессор Intel Core восьмого поколения. Объём оперативной памяти достигает до 32 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке батареи у MSI GF63 достигает семи часов, а у PS42 аккумулятор обеспечивает до 10 часов. В качестве операционной системы выступит Windows 10. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth v5. О стоимости устройств пока не сообщается.