Ноутбуки VAIO S11 и S13 получили процессоры Intel Core восьмого поколения

В сети появилась информация о дебюте ноутбуков VAIO S11 и VAIO S13, построенных на аппаратной платформе Intel Kaby Lake Refresh (процессоры Core восьмого поколения). Пользователям будут доступны модификации с четырёхъядерными процессорами Core i5-8250U (тактовая частота – 1,6 ГГц, в турбо-режиме – 3,4 ГГц) и Core i7-8550U (1,8 и 4,0 ГГц соответственно), выполненными по 14-нанометровой технологии.

Модель VAIO S11 оснастили 11,6-дюймовым дисплеем, а VAIO S13 – 13,3-дюймовым. Разрешение обеих панелей составляет 1920:1080 пикселей. Ноутбуки также оборудованы до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем NVMe SSD вместимостью до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, модулем 4G/LTE (опция), тремя портами USB 3.0 и разъёмом HDMI. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Pro. Старт продаж ноутбуков запланирован на ближайшее время по цене от 1365 долларов.