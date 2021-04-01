Ноутбуки компании MSI серии Summit E Flip Evo оснащены графикой GeForce RTX

MSI представила ноутбуки серии Summit E Flip Evo с графикой GeForce RTX. В серию вошли две модели E13 Flip Evo и E16 Flip.

MSI Summit E13 Flip Evo - компактный 13-дюймовый ноутбук с IPS-панелью, соотношение сторон 16: 10. Ноутбук сертифицирован программой Intel Evo для совместимости с платформой Intel.

Оба модели будут оснащены процессорами Core i7 Tiger Lake-U 11-го поколения и встроенной графикой Intel Xe.

E13 Flip Evo и E16 Flip поддерживают подключение Wi-Fi 6E, USB-C 4.0 и Thunderbolt 4. Автономность ноутбуков достигает 20 часов. Кроме того, серия Summit E Flip Evo поддерживает технологию быстрой зарядки и поддерживают стилус MSI Pen.

Алюминиевый корпус оснащен шарниром на 360 градусов, благодаря чему, ноутбук трансформируется в планшет.

Когда выйдут ноутбуки MSI Summit E Flip Evo на данный момент неизвестно.
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