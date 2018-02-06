Ноутбуки останутся без Windows 10 S

Появилась информация о том, что компания Microsoft отказалась от Windows 10 S и эту операционную систему больше устанавливать на ноутбуки не будут. Дело в том, что многие отнеслись к данному решению не сильно позитивно - когда пользователи покупали устройства с этой ОС, то видели отсутствие массы необходимых элементов и банально не могли пользоваться устройством с достаточной долей комфорта. Это привело к негативным комментариям в прессе, пользователи не хотели покупать устройства этого плана и компания решила от системы отказаться. Теперь можно не переживать о том, что на твоем ноутбуке будет недостаточно современная операционная система, можно спокойно заниматься выбором рабочего устройства. Правда, компания еще думает как бы лучше реализовать особенности Windows 10 S в своих новых системах.