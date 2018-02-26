Ноутбуки-перевертыши Lenovo Yoga 730 получили поддержку Alexa и Cortana

Компания Lenovo в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2018 представила ноутбук-трансформер Yoga 730, который выйдет в двух версиях – с диагоналями экранов на 15 и 13 дюймов. Новинки оснастили дисплеями с разрешением до UHD (3840:2160 пикселей), процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ на SSD, опцией с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, встроенными голосовыми помощниками Alexa и Cortana, портом Thunderbolt 3, сканером отпечатков пальцев, функцией Windows Hello, а также стилусом Lenovo Active Pen 2, различающим 4096 степеней нажатия. Lenovo Yoga 730 появятся в продаже в апреле по цене от 999 евро и от 1099 евро соответственно.