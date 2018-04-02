Ноутбуки-перевертыши Lenovo Yoga 730 вышли в России

Компания Lenovo объявила о начале российских продаж ноутбуков-перевертышей Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма, которые были представлены в конце февраля на выставке MWC 2018. Новинки доступна для покупки с апреля по рекомендованной розничной цене от 70 тысяч рублей.

Напомним, что ноутбуки оснастили дисплеями с разрешением до UHD (3840:2160 пикселей), процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ на SSD, опцией с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050, встроенными голосовыми помощниками Alexa и Cortana, портом Thunderbolt 3, сканером отпечатков пальцев, функцией Windows Hello, а также стилусом Lenovo Active Pen 2, различающим 4096 степеней нажатия.