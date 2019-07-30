Ноутбуки с видеокартами

В текущем поколении игровых ноутбуков используются адаптеры GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti в зависимости от комплектации. Ещё одним улучшением по сравнению с предшественниками станет появление экранов с частотой обновления 144 Гц, которые заменят панели с частотой кадров 60 Гц.Китайский технологический гигант Xiaomi готовит обновление линейки игровых лэптопов Mi Gaming. В оснащение будущих новинок войдут графические ускорители калифорнийской компании NVIDIA, который были представлены в этом году. Речь идет о видеокартах GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti.О стоимости новинок пока неизвестно.