Nova 4 первый смартфон с отверстием в дисплее

Компания Huawei выпустила смартфон с мощным процессором. Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie с фирменной программной надстройкой EMUI 9.Фото возможности аппарата будут различаться в зависимости от ревизии. Базовая версия получила сенсоры с разрешением 20, 16 (f/2.2) и 2 Мп (f/2.4), в продвинутой же конфигурации установлен основной модуль Sony IMX586 на 48 Мп с апертурой f/1.8 и размером пикселя 0,8 мкм.На задней панели, выполненной из стекла с градиентной заливкой, находится сканер отпечатков пальцев. Рядом расположен тройной фотомодуль основной камеры с поддержкой функций искусственного интеллекта для распознавания сцены и постобработки снимков.«Сердцем» гаджета стал восьмиядерный процессор Kirin 970 (4 x 2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), работающий в связке с GPU Mali-G72, поддерживающим технологию GPU Turbo. Оперативной памяти устройства составляет 8 ГБ, встроенного накопителя — 128 ГБ. Дополнительно поддерживается расширение внутреннего хранилища при помощи карт microSD.Стоимость смартфона составит 429 долларов.