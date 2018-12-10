Новая ZTE Nubia X Starry Night с 512Гб встроенной памяти

ZTE представила новый смартфон ZTE Nubia X Starry Night с 512ГБ встроенной памятью.

Кроме объема встроенной памяти, в Nubia X ничего не изменилось - основной 6,26-дюймовый ЖК-дисплей с соотношением Full HD+ и дополнительный 5,1-дюймовый экран на задней панели с разрешением HD+, с соотношением сторон 19:9. На задней панели расположена 16МП + 24МП камера и двойная светодиодная вспышка.

Еще одна полезная функция - два сканера отпечатков пальцев, но они не находятся под дисплеем - один находится справа под кнопкой питания, а другой - на противоположной стороне рядом с клавишами регулировки громкости.