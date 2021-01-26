Новая игровая мышь Razer Naga X за 77 доллара США

Razer продолжает прокладывать путь в выпуске игровых аксессуаров, и сейчас компания выпустила новую мышь, предназначенную для любителей MMORPG. Продукт получил название Naga X Gaming Mouse.

Игровая мышь Razer Naga X отличается впечатляющим дизайном. Он оснащен 12 массивными кнопками, что делает его одинаково подходящим для офисных многозадачников, которым не хватает кнопок с макросами на больших пальцах. Razer Naga X оснащен новым оптическим сенсором Razer 5G Advanced Optical для повышенной максимальной чувствительности 18000 точек на дюйм. Также мышка оснащена новым типом оптического переключателя, который увеличивает ожидаемый жизненный цикл на 40 процентов - 70 миллионов.

Новинка также получила традиционную подсветку Razer Chroma RGB. Мышь имеет эргономичный дизайн для правой руки и оснащена сверхмягкой плетеной проволокой Razer SPEEDFLEX, которая обеспечивает более плавное скольжение. Razer Synapse X может отображать игровые кнопки и макрокоманды с помощью программного обеспечения Razer Synapse Thunder Cloud 3, а во встроенной памяти может храниться файл конфигурации. Мышь также оснащена оптическим микродвижением Razer второго поколения со временем отклика всего 0,2 мс, что позволяет избежать задержки отскока, ощущения и проблем с жизнью, характерных для традиционного микродвижения. Razer Naga X в настоящее время продается в официальном флагманском магазине Razer по цене 77 долларов США.
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