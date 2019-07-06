Новая информация Huawei Mate 20 X 5G

Технически Mate 20 X 5G идентичен 4G-версии. Единственное отличие — более продвинутый модем, о чём сообщает логотип 5G на задней панели. Смартфон работает на самом современном чипе Huawei — 7-нм мультимодальном модеме Balong 5000 и процессоре Kirin 980.В Китае прошел сертификацию смартфон Huawei Mate 20 X 5G (модель EVR-AN00), а запись о нём появилась в базе данных TENAA. Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун отметил, что Mate 20 X 5G работает в режимах SA/NSA 5G.О стоимости новинки пока неизвестно.