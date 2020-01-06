Новая карта захвата формата HDR 4K 60FPS

AverMedia является одним из крупнейших игроков в сфере потокового оборудования. AverMedia продемонстрировала новое внешнее устройство захвата видео. Она способна записывать видео в 4К HDR со скоростью 60 кадров в секунду. AverMedia покажет свое новое устройство на CES 2020.

Новое устройство - это обновленная версии Live Gamer Ultra. Для обеспечения максимального качества захвата видео, понадобится мощное компьютерное железо. Рекомендуемые требования от производителя являются процессор Intel Core i5 как минимум шестого поколения. Видеокарта не ниже уровня GeForce GTX 1060. Для подключения устройства потребуется разъем USB 3.1 Gen2.