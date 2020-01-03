Новая линейка игровых мониторов Odyssey от Samsung с футуристическим дизайном

В пятницу южнокорейский гигант электроники - компания Samsung, объявил о выпуске изогнутых игровых мониторов с радикальным дизайном и лучшими в своем классе функциями. Флагман Odyssey G9 оснащен 49-дюймовым дисплеем, первым в мире экраном Dual Quad High-Definition (DQHD, 5,120 x 1440) с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Панель HDR1000 VA использует технологию Quantum dot и имеет кривизну экрана 1000R с пиковой яркостью 1000 кд / м2.

Также G9 имеет систему освещение с «бесконечным ядром» с 52 различными вариантами цвета и пятью световыми эффектами.

Odyssey G7, обеспечивает то же время отклика, частоту обновления, кривизну экрана и производительность G9, но в 32-дюймовых и 27-дюймовых вариантах. С серией G7 имеет Quad-High Definition (разрешение 2560 x 1440), соотношение сторон 16: 9 и панель HDR600 VA с пиковой яркостью 600 кд / м2.

Все три монитора совместимы с G-sync и будут представлены на стенде Samsung на выставке CES 2020 на следующей неделе. Доступность запланирована на второй квартал 2020 года.