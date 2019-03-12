Новая линейка телевизоров Super6 от компании Samsung

Компания Samsung объявила о выпуске новой линейки смарт-телевизоров Super6.

Все новые серии Super6 демонстрируют истинное разрешение 4K, обширную библиотеку контента и функции потокового вещания. Samsung предлагает три модели новейших UHD-телевизоров серии Super6 - 43-дюймовые, 50-дюймовые и 55-дюймовые. Эти модели были оценены в 600 долларов, 750 долларов и 890 долларов. Все три модели доступны для Flipkart,а 55-дюймовые модели также можно приобрести на Amazon.

Компания Samsung утверждает, что ее последняя линейка UHD-телевизоров серии Super6 имеет реальное разрешение 4K, которое, как утверждает бренд, имеет в 4 раза больше пикселей, чем обычный FHD-телевизор. Кроме того, Samsung утверждает, что дисплеи этих телевизоров используют технологию PurColor, которая обеспечивает повышенную четкость и цветовую гамму для впечатляющих эмоций от просмотра. Телевизоры серии Super6 оснащены четырехъядерным процессором и специальным игровым режимом, что обеспечивает беспроблемную игру. Телевизоры также оснащены Smart Hub и Smart Convergence, которые позволяют пользователям легко подключать свои смартфоны к телевизору.