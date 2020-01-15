Новая мышка Xiaomi стоит 7 долларов

2020-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse; [78]
Компанию Xiaomi все знают благодаря низкой стоимости ее продукции, ведь компания умудряется выпускать довольно крутые продукты с ценником вдвое ниже, чем у любых конкурентов. Это действительно крутой бонус, ведь пользователь отдаешь меньше денег, а получает те же функции и возможности. Однако иногда производитель вовсе выпускает такие устройства, что даже страшно представить, как там живут конкуренты. Например, сегодня в продажу поступила беспроводная мышка под названием Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse, которая стоит всего 7 долларов. Это крайне доступное устройство и даже если оно через год сломается — вы все равно получили крутой гаджет за смешные деньги. Тем более, что это устройство от известного бренда, а не от ноунеймов.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse
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