Новая миниатюрная камера Raspberry Pi iSight

В новую эпоху тотальной изоляции, когда большая часть работы у многих перешла в онлайн формат, как никогда актуальной становится выбор аппаратного обеспечения, которое позволило бы сделать процесс виртуального общения максимально стильным. Производитель Макс Браун чувствует вашу боль, вот почему он решил модернизировать Raspberry Pi Zero внутри старой камеры Apple iSight. Изначально ISight использовалась в период с 2003 по 2006 года, в связи с чем качество камеры и совместимость морально сильно устарели на фоне резко возросших требований современных стандартов. Выпотрошив внутренности, он смог поместить внутрь Pi Zero вместе с модулем камеры V2.

Обновление камеры обеспечивает значительное улучшение качества изображения. Новая установка захватывает видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Внешнюю оболочку решено было оставить нетронутой, чтобы сохранить дизайн устройства и ощущение использования оригинального iSight. Для осуществления этого проекта, Брауну потребовалось напечатать в 3D некоторые изготовленные на заказ фитинги, чтобы сохранить внутренности на месте. Он разработал файлы с помощью Fusion 360 и отправил их третьей стороне для 3D-печати, используя несколько дополнительных деталей, таких как винты и кабели, он был выполнил окончательную сборку. Подробнее о проекте вы можете прочитать по этой ссылке (https://onezero.medium.com/todays-webcams-are-boring-so-i-brought-back-a-classic-291cc7c94c76). Если вы хотите воссоздать проект самостоятельно, посетите репозиторий GitHub для получения более подробной информации, включая файлы 3D-принтера, которые вам понадобятся. За обновлениями и другими крутыми проектами Pi, вы можете следить в официальном аккаунте Max Braun в Twitter .
Комментарии и отзывы Raspberry Pi iSight
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