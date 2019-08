Новая модель One Action

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. Он способен обеспечить до 47 часов работы в режиме воспроизведения музыки и до 11 часов при просмотре фильмов. В Motorola One Action предусмотрена клавиша One Button Nav для мгновенного запуска навигации, есть режим отображения уведомлений на заблокированном экране Moto Display и NFC-модуль для проведения бесконтактных платежей.Основой смартфона служит процессор Exynos 9609, включающий в себя четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,6 ГГц. Смартфон оснащен большим 6,3-дюймовым дисплеем Cinema Vision с соотношением сторон 21:9 и разрешением Full HD+. Также в новинке предустановлено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения посредством microSD-карт. Камера представлена тремя сенсорами: на 12 мегапикселей со светосилой f/1,8, на 16 Мп (охват 117°) и на 5 Мп для измерения глубины резкости, которую можно менять уже после съёмки. А встроенный программный помощник Moto AI умеет определять улыбки и оптимизировать снимок под окружающие условия.Фишка нового Motorola One Action в том, что записанные на широкоугольную камеру видео будут воспроизводиться в горизонтальном режиме и во весь экран несмотря на то, что были сняты вертикально. Поддерживается запись в Full HD качестве со скоростью 60 кадров в секунду, имеется электронная стабилизация и технология Quad Pixel, которая обеспечивает в четыре раза большую светочувствительность.О стоимости новинки пока неизвестно.