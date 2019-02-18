Новая модель от компании HiSense

На тыльной стороне корпуса установлена главная камера, состоящая из двух оптических блоков. Рядом мы видим фотовспышку на светодиодах и сканер отпечатков пальцев. В нижней части корпуса установлен стандартный аудиовыход на 3,5 мм, а также порт microUSB для зарядки устройства и связи с компьютером.Новинка HiSense снабжена дисплеем, в верхней части которого имеется широкий вырез, предназначенный для селфи-камеры и громкоговорителя. В нижней части экрана производитель оставил рамку приличной ширины. С помощью фронтальной камеры реализована система распознавания лиц.О стоимости смартфона пока неизвестно.