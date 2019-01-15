Новая утечка фотографии смартфона OnePlus 7

Новое просочившееся изображение предполагаемого прототипа OnePlus 7 было обнаружено в интернете. На изображении мы видим предстоящий флагман, расположенный рядом с OnePlus 6T.

Однако оба смартфона обернуты в прочные чехлы для защиты элементов дизайна. Несмотря на это, защитная крышка на OnePlus 7 выдает явное изменение дизайна. Корпус смартфона намного выше, чем OnePlus 6T. За счет этого можно предположить что у смартфона OnePlus 7, будет выдвижной механизм для камеры. Говоря о скользящем дизайне, концептуальный рендеринг смартфона также был замечен на китайской социальной платформе Weibo.

Концепция рендера позволяет нам лучше понять, чего ожидать от смартфона.