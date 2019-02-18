Новая утечка характеристик смартфона Galaxy A50

Смартфоны Samsung переживают своего рода перерождение, и компания планирует удвоить доступный сегмент с новой бюджетной серией Galaxy M и обновленной серией Galaxy A 2019, которая, как ожидается, дебютирует в ближайшую неделю. На прошлой неделе произошла массовая утечка, которая раскрыла все характеристики Galaxy A50 , Galaxy A30 и Galaxy A10 , но новый отчет проливает свет на конструкцию и дизайн устройства среднего класса.

Эти изображения предположительно были извлечены из руководства пользователя, поэтому они должны быть точными и надежными. Ключевым аспектом Galaxy A50 является вырез Infinity-U на передней панели. В последнее время мы видели выемку Infinity-V на Galaxy M10 и Galaxy M20 , но это может быть первая ступенька Samsung с U-образной формой. Еще одним важным открытием является отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, который будет заменен портом USB Type-C, выполняющим двойную функцию в качестве порта зарядки.

Также на схеме изображен скинер отпечатка пальцев расположенный на экране, вероятно оптического типа.