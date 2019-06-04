Новая версия ноутбука Huawei MateBook 13 вышла в России

2019-06-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei MateBook 13 ; [18]
Компания Huawei дала старт российским продажам новой версии ноутбука MateBook 13, которая была представлена в феврале этого года. Новинка оснащается процессором Core i5-8265U, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe на 512 ГБ, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, 1 Мп камерой и аккумулятором на 57,4 Втч, 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, углами обзора 178°, максимальной яркостью 350 кд/м2, максимальной контрастностью 1000:1 и 100% охватом цветового пространства sRGB, интерфейсами USB 3.1 Gen2 Type-C и двумя USB 3.1 Gen1 Type-A. Ноутбук доступен в расцветках «розовое золото», «мистический серебристый» и «космический серый». Последняя расцветка станет доступна для покупки 6 июня по рекомендованной цене 76990 рублей.


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